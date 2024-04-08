Ершов Макар Михайлович
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Ершов Михаил Семёнов
Мать: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1792 ст.
Жена: Ершова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ксения Макарова
Мать ребёнка: Ершова Акилина Ивановна
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Восприемник
08.10.1805 ст.
Филипп Ефимов Ершов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ершов Лазарь Макаров
Мать ребёнка: Ершова Акилина Ивановна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Агафья Макарова
Мать ребёнка: Ершова Акилина Ивановна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
1844