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Ершов Макар Михайлович

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Ершов Михаил Семёнов

Мать: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1792 ст.

Жена: Ершова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ксения Макарова

Мать ребёнка: Ершова Акилина Ивановна

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Восприемник
08.10.1805 ст.
Филипп Ефимов Ершов
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ершов Лазарь Макаров

Мать ребёнка: Ершова Акилина Ивановна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Агафья Макарова

Мать ребёнка: Ершова Акилина Ивановна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
1844
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