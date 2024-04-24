Дубровский Архип Трофимович
Место рождения
Дата рождения18.02.1874 ст.
Дата смерти26.08.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1874 ст.
№ 7. рожден 18 февраля 1874, крещен 19. АРХИП Села Верхне-Почитанского крестьянин Дубровский Трофим Филиппов и его законная жена Елизавета Герасимова оба православного вероисповедания ГАКемО. Ф.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.1874 ст.
Причина смерти: от поноса | № 99. 26 августа.1874 г., погребен 28. Села Верхне-Почитанского крестьянина Трофима Филипповича Дубровского сын Архип , 6 мес., от поноса ГАКемО. Ф.60 Оп. 2 Дело 19 стр.... Показать все