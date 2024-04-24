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Дубровский Архип Трофимович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.02.1874 ст.

Дата смерти

26.08.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1874 ст.

Отец: Дубровский Трофим Филиппович

Мать: Дубровская (Мангазеева) Елизавета Герасимовна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 7. рожден 18 февраля 1874, крещен 19. АРХИП Села Верхне-Почитанского крестьянин Дубровский Трофим Филиппов и его законная жена Елизавета Герасимова оба православного вероисповедания ГАКемО. Ф.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
26.08.1874 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от поноса | № 99. 26 августа.1874 г., погребен 28. Села Верхне-Почитанского крестьянина Трофима Филипповича Дубровского сын Архип , 6 мес., от поноса ГАКемО. Ф.60 Оп. 2 Дело 19 стр.... Показать все

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