Самойлова (Ербеева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Ербеева) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ербеев Николай Иванович (Васильевич)

Мать: Ербеева Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Геннадий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Константин Геннадьевич

Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Константинович

Смерть
Неизвестно
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