Самойлова (Ербеева) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Константин Геннадьевич
Отец ребёнка: Самойлов Геннадий Константинович
Смерть
Неизвестно