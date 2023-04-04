Крылова (Смирнова (Мещерская?)) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Смирнова (Мещерская?)) Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылов Порфирий Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
Неизвестно
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