Крылова (Смирнова (Мещерская?)) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылов Порфирий Никитич
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Смерть
Неизвестно