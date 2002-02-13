Агапов Игорь Александрович
Место рожденияг.Оренбург
Дата рождения23.08.1976
Дата смерти13.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.08.1997
Жена: скрыто настройками приватности
г.Оренбург
Рождение ребёнка
15.07.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Оренбург
Смерть
13.02.2002
г.Оренбург
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург кладбище«Степной»