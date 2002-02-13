Агапов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Игорь Александрович

Место рождения

г.Оренбург

Дата рождения

23.08.1976

Дата смерти

13.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Оренбург
Бракосочетание
06.08.1997

Жена: скрыто настройками приватности

г.Оренбург
Рождение ребёнка
15.07.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург
Смерть
13.02.2002
г.Оренбург
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург кладбище«Степной»
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