Пономарева Любовь Ивановна
Место рожденияКазахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Дата рождения10.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1953
Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Бракосочетание
06.07.1974
Рождение ребёнка
07.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмаков Александр Михайлович
Казахстан, Джамбулская область, г.Каратау