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Пономарева Любовь Ивановна

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Место рождения

Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка

Дата рождения

10.07.1953

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1953

Отец: Пономарев Иван Георгиевич

Мать: Осьмакова Пелагея Карповна

Казахстан, Семипалатинская область, Бескарагайский район, с.М.Владимировка
Бракосочетание
06.07.1974

Муж: Шмаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Александр Михайлович

Казахстан, Джамбулская область, г.Каратау
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