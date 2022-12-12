Вилявина (Вереина) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина (Вереина) Ксения Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

30.07.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1826 ст.

Муж: Вилявин Лукьян Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: государственный крестьянин Лукоян Осипович Вилявин Невеста: отставного казака Андрея Степановича Вереина дочь девица Ксениея Андреевна Поручители: отец родной жениха крестьянин Осип Васильевич ... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.

Дочь: Бабушкина Варвара Лукьяновна

Отец ребёнка: Вилявин Лукьян Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: умершего мещанина Михаила Ивановича Займенцева дочь Лукерья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 13 номер 132
Рождение ребёнка
19.10.1828 ст.

Сын: Вилявин Иона Лукьянович

Отец ребёнка: Вилявин Лукьян Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: крестьянин Андрей Федорович Брюханов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 121
Рождение ребёнка
03.01.1830 ст.

Дочь: Вилявина Татьяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Вилявин Лукьян Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казачка Гликерия Степановна Накрестанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 103 номер 6
Смерть
30.07.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 24 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 131 номер 31
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