Вилявина (Вереина) Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смерти30.07.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1826 ст.
Жених: государственный крестьянин Лукоян Осипович Вилявин Невеста: отставного казака Андрея Степановича Вереина дочь девица Ксениея Андреевна Поручители: отец родной жениха крестьянин Осип Васильевич ... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.
Дочь: Бабушкина Варвара Лукьяновна
Отец ребёнка: Вилявин Лукьян Осипович
Восприемник: умершего мещанина Михаила Ивановича Займенцева дочь Лукерья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 13 номер 132
Рождение ребёнка
19.10.1828 ст.
Отец ребёнка: Вилявин Лукьян Осипович
Восприемник: крестьянин Андрей Федорович Брюханов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 54 номер 121
Рождение ребёнка
03.01.1830 ст.
Дочь: Вилявина Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Вилявин Лукьян Осипович
Восприемник: вдова казачка Гликерия Степановна Накрестанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 103 номер 6
Смерть
30.07.1830 ст.
умерла в возрасте 24 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 131 номер 31