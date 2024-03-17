Афонькина (Чевтаева) Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.08.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Чевтаев Григорий
Мать: Чевтаева Анастасия
Рождение ребёнка
24.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонькин Иван Данилович
Старое Назимкино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.08.1972