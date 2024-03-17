Афонькина (Чевтаева) Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькина (Чевтаева) Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.08.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чевтаев Григорий

Мать: Чевтаева Анастасия

Рождение ребёнка
24.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонькин Иван Данилович

Старое Назимкино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.08.1972

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