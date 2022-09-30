Ткачев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти23.04.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ткачев Михаил Лазаревич
Мать: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
09.02.1919
Жена: не указана
село Малая Волча, Волчанского района, Харьковская область
Бракосочетание
09.02.1919
село Малая Волча, Волчанский район, Харьковская область
Рождение ребёнка
20.08.1928
Дочь: Ткачева Мария Марина Александровна
Мать ребёнка: Горошанская Татьяна Романовна
хутор Марьино, Шебекинский район, Курская область
Смерть
23.04.1965