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Ткачев Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

23.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ткачев Михаил Лазаревич

Мать: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
09.02.1919

Жена: не указана

село Малая Волча, Волчанского района, Харьковская область
Бракосочетание
09.02.1919

Жена: Горошанская Татьяна Романовна

село Малая Волча, Волчанский район, Харьковская область
Рождение ребёнка
20.08.1928

Дочь: Ткачева Мария Марина Александровна

Мать ребёнка: Горошанская Татьяна Романовна

хутор Марьино, Шебекинский район, Курская область
Смерть
23.04.1965
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