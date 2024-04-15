Сидоренко (Кулакова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1926
Сын: Сидоренко Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Сидоренко Дмитрий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Сидоренко) Антонина
Отец ребёнка: Сидоренко Дмитрий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Сидоренко) Мария
Отец ребёнка: Сидоренко Дмитрий
Смерть
1957