Сидоренко (Кулакова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Кулакова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1926

Сын: Сидоренко Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Сидоренко Дмитрий

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Сидоренко) Антонина

Отец ребёнка: Сидоренко Дмитрий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Сидоренко) Мария

Отец ребёнка: Сидоренко Дмитрий

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1957

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