Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1896

Муж: Иван Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хохряков Карп Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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