Акилина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Муж: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гаврил Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Осипович
Смерть
Неизвестно