(Рогозина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Кузьма

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Кузьма

Смерть
Неизвестно

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