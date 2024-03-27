Мусин Гумар Яхья Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения11.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1905
Отец: Яхья Муси Улы
Мать: Шамсикамар Хайрулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Военная награда
Неизвестно
Мусин Гумер Яковлевич Гв. майор __.__.1905 Татарская АССР, Нурлатский р-н, д. Малые Ширданы. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 11.03.1943 Медаль «За отвагу» 18.08.1944 Орден Красной Звезды 31.03.1945 Орден Отечественной войны I степени 24.05.1945 Орден Отечественной войны II степени
Мусин Гумер Яковлевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1905 Татарская АССР, Зеленодольский р-н, д. Малые Ширданы. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно