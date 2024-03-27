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Мусин Гумар Яхья Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

11.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1905

Отец: Яхья Муси Улы

Мать: Шамсикамар Хайрулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Военная награда
Неизвестно
Мусин Гумер Яковлевич Гв. майор __.__.1905 Татарская АССР, Нурлатский р-н, д. Малые Ширданы. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 11.03.1943 Медаль «За отвагу» 18.08.1944 Орден Красной Звезды 31.03.1945 Орден Отечественной войны I степени 24.05.1945 Орден Отечественной войны II степени
Мусин Гумер Яковлевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1905 Татарская АССР, Зеленодольский р-н, д. Малые Ширданы. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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