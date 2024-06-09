Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна 12.03.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1968

Отец: Зуев Владимир Алексеевич

Мать: Зуева (Перепечко) Нина Николаевна

Бракосочетание
22.05.1986

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1987

Сын: Карнаухов Игорь Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.2007

Дочь: Карнаухова Дарья Игоревна

Отец ребёнка: Самсонов Игорь Валентинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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