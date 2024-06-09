Карнаухова (Зуева) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1968
Бракосочетание
22.05.1986
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1987
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2007
Дочь: Карнаухова Дарья Игоревна
Отец ребёнка: Самсонов Игорь Валентинович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область