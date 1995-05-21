Сыпачев Андрей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1932
Дата смерти21.05.1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1932
Отец: Сыпачев Фёдор Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыпачева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Могильная Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
06.08.1955
Дочь: Сыпачева Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Могильная Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
17.11.1958
Дочь: Сыпачева Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Могильная Прасковья Павловна
Смерть
21.05.1995