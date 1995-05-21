Сыпачев Андрей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыпачев Андрей Фёдорович

Сыпачев Андрей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1932

Дата смерти

21.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1932

Отец: Сыпачев Фёдор Захарович

Мать: Жужликова Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыпачева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Могильная Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
06.08.1955

Дочь: Сыпачева Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Могильная Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
17.11.1958

Дочь: Сыпачева Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Могильная Прасковья Павловна

Смерть
21.05.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.