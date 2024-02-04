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Маньшин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Маньшин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маньшин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Маньшина (Казакова) Анисья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маньшина (Казакова) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Маньшина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Маньшина (Казакова) Анисья Степановна

Смерть
1918

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