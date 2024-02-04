Маньшин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Маньшин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маньшина (Казакова) Анисья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Маньшина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Маньшина (Казакова) Анисья Степановна
Смерть
1918