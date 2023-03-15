Дербенёв Константин Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенёв Константин Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1996

Сын: Дербенёв Игорь Константинович

Мать ребёнка: Дербенёва Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
29.04.2004

Сын: Дербенёв Владимир Константинович

Мать ребёнка: Дербенёва Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дербенёва Ольга Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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