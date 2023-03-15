Дербенёв Константин Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1996
Сын: Дербенёв Игорь Константинович
Мать ребёнка: Дербенёва Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.2004
Сын: Дербенёв Владимир Константинович
Мать ребёнка: Дербенёва Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область