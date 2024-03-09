Беляев Владиимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Владиимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Николай Григорьевич

Мать: Кирсанова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
27.11.2004

Дочь: Беляева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Бондарчук Евгения

Рождение ребёнка
01.04.?

Сын: Беляев Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Бондарчук Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Бондарчук Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарчук Евгения

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