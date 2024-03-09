Беляев Владиимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2004
Дочь: Беляева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Бондарчук Евгения
Рождение ребёнка
01.04.?
Сын: Беляев Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Бондарчук Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Бондарчук Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарчук Евгения