Пажитнова (Приемышь Ивана Васильевича) Акилина Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнова (Приемышь Ивана Васильевича) Акилина Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

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