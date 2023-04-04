Старобинский Starobinskiy ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаробинский Starobinskiy ?

Старобинский Starobinskiy ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старобинский Starobinskiy Михаил Mikhail

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старобинский Starobinskiy Давид David

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.