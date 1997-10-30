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Заварцева (Заварцева) Елена Дмитревна
Заварцева (Заварцева) Елена Дмитревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1997
Пол
Женский
Отец
Заварцев Дмитрий Владимирович
1976 г.р.
Мать
Заварцева (Морозова) Светлана Юрьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1997
Отец:
Заварцев Дмитрий Владимирович
Мать:
Заварцева Светлана Юрьевна
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