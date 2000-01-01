Соколов Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Соколов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович
Рождение ребёнка
26.08.1911
Сын: Соколов Геннадий Григорьвич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Соколов Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915