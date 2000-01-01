Соколов Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Соколов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Соколов Геннадий Григорьвич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Соколов Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Аристархович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Григорий Аристархович

Смерть
1915
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