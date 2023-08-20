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Марьина Татьяна Валерьевна
Марьина Татьяна Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1985
Пол
Женский
Отец
Марьин Валерий Яковлевич
1955 г.р.
Мать
Марьина (Голубева) Наталья Федоровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1985
Отец:
Марьин Валерий Яковлевич
Мать:
Марьина Наталья Федоровна
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