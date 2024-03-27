(Хабибуллина) Хатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хабибуллина) Хатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Али

Отец ребёнка: Тимушев Люкман Абубакирович

Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Тимушев Абдрашит Люкманович

Отец ребёнка: Тимушев Люкман Абубакирович

Смерть
Неизвестно

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