(Хабибуллина) Хатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Али
Отец ребёнка: Тимушев Люкман Абубакирович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Тимушев Абдрашит Люкманович
Отец ребёнка: Тимушев Люкман Абубакирович
Смерть
Неизвестно