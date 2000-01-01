Никулин Иван
Место рожденияРоссия
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Никулин Павел Кузьмич
Мать: Никулина Полина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Галина
г.Липецк, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Юрий
Мать ребёнка: Никулина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Галина
Смерть
Неизвестно