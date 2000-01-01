Никулин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Иван

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Никулин Павел Кузьмич

Мать: Никулина Полина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Галина

г.Липецк, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Юрий

Мать ребёнка: Никулина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Галина

Смерть
Неизвестно
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