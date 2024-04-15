Русаков Терентий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Степанида Терентьевна
Мать ребёнка: Русакова Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Авдотья Терентьевна
Мать ребёнка: Русакова Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно