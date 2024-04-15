Русаков Терентий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Терентий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Степанида Терентьевна

Мать ребёнка: Русакова Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Авдотья Терентьевна

Мать ребёнка: Русакова Авдотья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Авдотья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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