Воробьев Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
12.01.1896
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1901
Сын: Воробьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: (Воробьева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: (Воробьева) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: (Воробьева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: (Воробьева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Рождение ребёнка
07.08.1910
Дочь: (Воробьева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: (Воробьева) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Рождение ребёнка
11.12.1913
Дочь: (Воробьева) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна
Смерть
Неизвестно