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Воробьев Иван Родионович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Воробьев Родион Егорович

Мать: Воробьева Акилина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1896

Жена: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1901

Сын: Воробьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: (Воробьева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: (Воробьева) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: (Воробьева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: (Воробьева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1910

Дочь: (Воробьева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: (Воробьева) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1913

Дочь: (Воробьева) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева (Марфина) Агапия Макаровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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