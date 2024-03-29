Консулов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти28.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
02.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Консулова Муза Борисовна
Рождение ребёнка
02.05.1948
Дочь: Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Консулова Муза Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Консулова Муза Борисовна
Смерть
28.01.1986
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Львов, Лычаковское кладбище