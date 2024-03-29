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Консулов Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

28.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Консулов Дмитрий Христофорович

Мать: Консулова Мария Авксентьевна

Рождение ребёнка
02.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Консулова Муза Борисовна

Рождение ребёнка
02.05.1948

Дочь: Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Консулова Муза Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Консулова Муза Борисовна

Смерть
28.01.1986
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Львов, Лычаковское кладбище
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