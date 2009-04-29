Думченко (Зубковская) зинаидв назаровна 22.04.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДумченко (Зубковская) зинаидв назаровна

Думченко (Зубковская) зинаидв назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1924

Дата смерти

29.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думченко николай ильич

Рождение ребёнка
13.06.1962

Сын: Думченко сергей николаевич

Отец ребёнка: Думченко николай ильич

Смерть
29.04.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.