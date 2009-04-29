Думченко (Зубковская) зинаидв назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1924
Дата смерти29.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1962
Сын: Думченко сергей николаевич
Отец ребёнка: Думченко николай ильич
Смерть
29.04.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург