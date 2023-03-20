Петров Михайло Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михайло Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Петров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петров Зиновей Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Иринья Емельянова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Иринья Емельянова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Иринья Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Иринья Емельянова

Смерть
1836
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