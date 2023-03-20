Петров Михайло Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Петров Петр
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петров Зиновей Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Иринья Емельянова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Иринья Емельянова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Иринья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836