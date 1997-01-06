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Дмитроченко Юрий Петрович

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

28.10.1941

Дата смерти

06.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1941

Отец: Дмитроченко Пётр Александрович

Мать: Дмитроченко Алла Семëновна

Гомель, Гомельская область
Образование
С 1948 по 1958
Гомель, Гомельская область
Школа 10 классов
Бракосочетание
23.08.1968

Жена: Дмитроченко Надежда Михайловна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1971

Дочь: Савенкова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Дмитроченко Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
11.11.1974

Сын: Дмитроченко Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Дмитроченко Надежда Михайловна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Образование
Неизвестно
Фрезеровщик
Смерть
06.01.1997
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Ишемическая болезнь сердца
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