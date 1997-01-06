Дмитроченко Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1941
Дата смерти06.01.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1941
Образование
С 1948 по 1958
Школа 10 классов
Бракосочетание
23.08.1968
Рождение ребёнка
14.11.1971
Дочь: Савенкова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Дмитроченко Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
11.11.1974
Сын: Дмитроченко Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Дмитроченко Надежда Михайловна
Образование
Неизвестно
Фрезеровщик
Смерть
06.01.1997
Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Ишемическая болезнь сердца