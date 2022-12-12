Мамаева Хадича Гайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Хадича Гайнетдиновна

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Место рождения

Тукай, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

?.03.1907

Дата смерти

05.01.1951

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1907

Отец: Мамаев Гайнетдин Фахритдин

Мать: не указана

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр Ильич

г. Ош Киргизской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулла

Смерть
05.01.1951
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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