Мамаева Хадича Гайнетдиновна
Место рождения
Дата рождения?.03.1907
Дата смерти05.01.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1907
Отец: Мамаев Гайнетдин Фахритдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Александр Ильич
г. Ош Киргизской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулла
Смерть
05.01.1951
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан