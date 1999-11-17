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Кукушкина Анастасия Ильинична
Кукушкина Анастасия Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1999
Пол
Женский
Отец
Кукушкин Илья Евгениевич
1977 г.р.
Мать
Кукушкина (Мурашова) Анна Леонидовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1999
Отец:
Кукушкин Илья Евгениевич
Мать:
Кукушкина Анна Леонидовна
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