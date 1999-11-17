Кукушкина Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1999

Отец: Кукушкин Илья Евгениевич

Мать: Кукушкина Анна Леонидовна

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