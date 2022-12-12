Яхимович Илья Павлович
Место рождения
Дата рождения30.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2020
Сын: Яхимович Артём Ильич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности