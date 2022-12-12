Яхимович Илья Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхимович Илья Павлович

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Место рождения

Гай, Гайский, Оренбургская область

Дата рождения

30.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Гай, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.2020

Сын: Яхимович Артём Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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