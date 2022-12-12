Тхорик Петр Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Тхорик Демьян
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1899 ст.
Жена: Тхорик Фекла Гавриловна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.
Дочь: Тхорик Надежда Петровна
Мать ребёнка: Тхорик Фекла Гавриловна
Рождение ребёнка
10.12.1909 ст.
Мать ребёнка: Тхорик Фекла Гавриловна
Рождение ребёнка
29.08.1911 ст.
Дочь: Тхорик Александра Петровна
Мать ребёнка: Тхорик Фекла Гавриловна
Эмиграция
28.06.1913 ст.
c.Southampton, Великобритания
Откуда: Курляндская губерния, г.Лиепая | Уехал в 33 года
Эмиграция
10.07.1913 ст.
c.Southampton, Великобритания
Откуда: USA, New York , c.New York | судно President Grant
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно