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Тхорик Петр Демьянович

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Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Тхорик Демьян

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
10.11.1899 ст.

Жена: Тхорик Фекла Гавриловна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.

Дочь: Тхорик Надежда Петровна

Мать ребёнка: Тхорик Фекла Гавриловна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.12.1909 ст.

Сын: Тхорик Сергей Петрович

Мать ребёнка: Тхорик Фекла Гавриловна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.08.1911 ст.

Дочь: Тхорик Александра Петровна

Мать ребёнка: Тхорик Фекла Гавриловна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Эмиграция
28.06.1913 ст.
c.Southampton, Великобритания
Откуда: Курляндская губерния, г.Лиепая | Уехал в 33 года
Эмиграция
10.07.1913 ст.
c.Southampton, Великобритания
Откуда: USA, New York , c.New York | судно President Grant
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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