Маслов Петр Семенович
Место рождения
Дата рождения24.04.1918
Дата смерти24.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 1955
Место жительства
По 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1955 по 1956
Вена, Австрия
Место жительства
С 1956 по 1959
Место жительства
С 1959 по 1993
Смерть
24.09.1993