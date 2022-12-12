Маслов Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Петр Семенович

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Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.04.1918

Дата смерти

24.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1955 по 1956
Вена, Австрия
Место жительства
С 1956 по 1959
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1959 по 1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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