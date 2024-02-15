Анна Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Фадей Кириллов

Мать: Марфа Михайлова

Смерть
Неизвестно
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