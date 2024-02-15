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Анна Фадеева
Анна Фадеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фадей Кириллов
1816 г.р.
Мать
Марфа Михайлова
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Фадей Кириллов
Мать:
Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно
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