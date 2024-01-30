Мартакова (Мартакова) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928
Рождение ребёнка
18.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закревский Всеволод Сильвёрстович
Рождение ребёнка
10.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закревский Всеволод Сильвёрстович
Смерть
Неизвестно