Мартакова (Мартакова) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартакова (Мартакова) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928

Отец: Мартаков Василий Павлович

Мать: Мартакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закревский Всеволод Сильвёрстович

Рождение ребёнка
10.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закревский Всеволод Сильвёрстович

Смерть
Неизвестно
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