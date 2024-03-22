Федот Мартинов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти22.05.1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Мартин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дорофей Федотов
Мать ребёнка: Вера Акинфеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Михаил Федотов
Мать ребёнка: Вера Акинфеева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федор Федотов
Мать ребёнка: Вера Акинфеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорий Федотов
Мать ребёнка: Вера Акинфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Акинфеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1836