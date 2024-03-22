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Федот Мартинов

Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

22.05.1836

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мартин

Мать: не указана

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дорофей Федотов

Мать ребёнка: Вера Акинфеева

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Михаил Федотов

Мать ребёнка: Вера Акинфеева

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федор Федотов

Мать ребёнка: Вера Акинфеева

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Григорий Федотов

Мать ребёнка: Вера Акинфеева

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Акинфеева

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
22.05.1836
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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