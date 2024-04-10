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Щербаков Григорий Алексеев

Место рождения

Дуброва

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

29.09.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Арина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Вощанкина Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Матрона Антонова

Рождение ребёнка
17.04.1836 ст.

Сын: Роман Алексеев

Мать ребёнка: Матрона Антонова

https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/13?center=1177+1770
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Матрона Антонова

https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/108?center=3679+1545
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Матрона Антонова

Смерть
29.09.1868 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/e42f214f-39b5-4366-918c-add30e9ac3cf/229?center=1683+2280
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