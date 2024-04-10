Щербаков Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти29.09.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Алексей Алексеев
Мать: Арина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Вощанкина Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Матрона Антонова
Рождение ребёнка
17.04.1836 ст.
Сын: Роман Алексеев
Мать ребёнка: Матрона Антонова
https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/13?center=1177+1770
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Матрона Антонова
https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/108?center=3679+1545
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Матрона Антонова
Смерть
29.09.1868 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/e42f214f-39b5-4366-918c-add30e9ac3cf/229?center=1683+2280