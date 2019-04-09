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Карманова Екатерина Илларионовна

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Место рождения

д.Идяш-Костеево

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

09.04.2019

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Карманов Илларион Васильевич

Мать: Шокурова Анастасия Андреевна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
01.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
26.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович

д.Идяш-Костеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Александр Михайлович

Смерть
09.04.2019
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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