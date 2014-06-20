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Баладурин Лев Алексеевич
Баладурин Лев Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.2014
Пол
Мужской
Отец
Баладурин Алексей Геннадьевич
1983 г.р.
Мать
Куликова Софья Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2014
Отец:
Баладурин Алексей Геннадьевич
Мать:
Куликова Софья Николаевна
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