Селюто Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюто Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селюто Елена Викторовна

Отец ребёнка: Селюто Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Селюто Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селюто Виктор Владимирович

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