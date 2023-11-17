Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна

Автор
БД
Дец Б.

женский, родилась 1888

умерла 1966

Дети
Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна1912 г.р.
Дец (Солдак) Ольга Кирилловна12.12.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Солдак Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
12.12.1923

Дочь: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Солдак Кирилл Федорович

Смерть
1966

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