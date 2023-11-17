Солдак (Ганкевич) Александра Андреевна
женский, родилась 1888
умерла 1966
Дети
Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна1912 г.р.
Дец (Солдак) Ольга Кирилловна12.12.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пстыга (Солдак) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Солдак Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
12.12.1923
Дочь: Дец (Солдак) Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Солдак Кирилл Федорович
Смерть
1966