Краснова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1885
Сын: Невтяков Григорий Родионович
Отец ребёнка: Невтяков Родион Семёнович
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Невтякова Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Невтяков Родион Семёнович
Смерть
Неизвестно