Краснова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова Екатерина Ивановна

Краснова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невтяков Родион Семёнович

Рождение ребёнка
17.11.1885

Сын: Невтяков Григорий Родионович

Отец ребёнка: Невтяков Родион Семёнович

Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Невтякова Пелагея Родионовна

Отец ребёнка: Невтяков Родион Семёнович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.