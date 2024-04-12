Княжев Филип Петрович
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна
Смерть
Неизвестно