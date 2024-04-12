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Княжев Филип Петрович

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Княжев Анисим Филипович

Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Княжев Иван Филипович

Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Княжев Осип Филипович

Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Княжев Антон Филипович

Мать ребёнка: Княжева Устинья Еремеевна

Смерть
Неизвестно
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