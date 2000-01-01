Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1738
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фома Васильевич
Мать ребёнка: не указана
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Место жительства
Неизвестно
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно