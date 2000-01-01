(Koch) Rõõt — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Koch) Rõõt

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Место рождения

Sohlu, Pärnumaa, Estonia

Дата рождения

03.05.1826

Дата смерти

12.05.1857

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1826

Отец: Koch Peet

Мать: Marri

Sohlu, Pärnumaa, Estonia
Смерть
12.05.1857
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