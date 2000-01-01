СемеонЪ Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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СемеонЪ Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Василий Никитич

Мать: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Андрей Семенов

Мать ребёнка: Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Федори Семенова

Мать ребёнка: Катерина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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