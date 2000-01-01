СемеонЪ Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Василий Никитич
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андрей Семенов
Мать ребёнка: Катерина Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Федори Семенова
Мать ребёнка: Катерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Григорьева
Смерть
Неизвестно