Биккузина (Каримова) Канзафар Байрамгалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккузина (Каримова) Канзафар Байрамгалеевна

Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Биккузин Гиндулла Шагитович

Отец ребёнка: Биккузин Шагидула Фазлеевич

с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биккузин Шагидула Фазлеевич

д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биккузин Шагидула Фазлеевич

Смерть
1987
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