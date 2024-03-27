Биккузина (Каримова) Канзафар Байрамгалеевна
Место рожденияБашкирия
Дата рождения1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Биккузин Гиндулла Шагитович
Отец ребёнка: Биккузин Шагидула Фазлеевич
с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Биккузин Шагидула Фазлеевич
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987